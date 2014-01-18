В Ужгороді міліціонери умовили пенсіонера від самогубства

В Ужгороді на Закарпатті міліціонерам вдалося врятували життя пенсіонеру, який вирішив накласти на себе руки.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 17 січня до чергової частини міліції по спецлінії «102» надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його сусід намагається стрибнути вниз з балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі одної з п’ятиповерхівок міста.

Помітивши правоохоронців, чоловік закричав, щоб вони не наближались, інакше він стрибне до низу. Міліціонери вступили з самогубцею у перемовини. За деякий час міліціонерам вдалося переконати незнайомця.

Як з’ясувалось, літній чоловік хотів заподіяти собі смерть – через непорозуміння з дружиною. Посварившись, чоловік вийшов на балкон, та намагався стрибнути до низу.

Поки тривали переговори правоохоронці разом з рятувальниками передали потенційного самогубця до рук медиків.

Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Ужгородського міськвідділу міліції. Наразі працівниками міськвідділу по даному факту проводиться перевірка.