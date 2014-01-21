Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв виключає вірогідність введення надзвичайного стану у зв`язку з недавніми подіями в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після брифінгу в Адміністрації Президента.

“Ситуація складна, але, я думаю, зараз надзвичайного стану введено не буде», - уточнив Клюєв, відповідаючи на запитання журналістів.

Крім того, він розкритикував дії мітингувальників, які кидають «коктейлі Молотова» в представників правоохоронних органів.

«Коли кидають шашки й кидають «коктейлі Молотова» в представників правоохоронних органів - це теж неадекватно», - сказав він.

Щодо постраждалих журналістів під час недавніх подій у Києві, Клюєв сказав, що «з цього питання ГПУ відкрито кримінальну справу, зараз цим питанням займаються».