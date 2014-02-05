На Харківщині вітчим убив 5-річну дівчинку

У Дворічанському районі Харківської області вітчим убив 5-річну дівчинку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Дворічанського району Віктора Сича.

За його відомостями, в ніч на 4 лютого п’ятирічну мешканку одного з сіл з травмами голови до райлікарні доставили батьки. За кілька годин дитина, не приходячи до тями, померла.

За попередніми даними, травми дівчинці наніс 38-річний вітчим.

Нібито під час занять з дитиною письмом, остання вередувала. Вітчим вдарив дівчинку, яка вдарилася головою об одвірок та втратила свідомість.

Усі обставини трагедії встановить слідство, яке на даний час проводять органи внутрішніх справ за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Прокуратура процесуально керує кримінальним провадженням.

Чоловік затриманий, прокуратура наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слід зазначити, що вітчим раніше був засуджений за нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Звільнився з місць позбавлення волі у грудні 2009 року. У сім’ї виховується ще двоє дітей, 2011 та 2013 років народження.

Керівництво прокуратури Харківської області взяло на особливий контроль розслідування кримінального провадження.