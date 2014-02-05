ДАІ встановить в Україні дві тисячі камер

ДАІ хоче повернути "листи щастя". Відповідний законопроект міліція уже направила до Верховної Ради. Для початку Державтоінспекція планує встановити 2 тис. камер по усій Україні.

На думку правоохоронців відеофіксація порушень правил дорожнього руху має дисциплінувати водіїв, що, зрештою, зменшить кількість аварій на дорогах.

Це не що інше, як намір збільшити надходження до бюджету, зазначають експерти, а також вказують на те, що ідея з "листами щастя" має кілька недоліків. Так, тисячі автомобілів в Україні продані за генеральною довіреністю, отже, штрафи за порушення правил дорожнього руху доведеться платити колишнім власникам автомобілів, або ж судитися.

Натомість у самій Державтоінспекції переконують, що камера краща за живого міліціонера, адже вона не братиме хабарів.

"Фотофіксація повністю ліквідує цей людський фактор. З камерою, яка встановлена, безперспективно домовлятися. Марна справа їй грубити, погрожувати. Вона не бере хабарів", - перерахував плюси камери заступник керівника департаменту ДАІ МВС Володимир Резніков.

ТСН