Українського суддю-хабарника затримали в Еміратах

Голова районного суду з Дніпропетровщини, що розшукувався оперативниками УБОЗ ще з 2009 року за хабарництво, переховувався в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Керівник суду отримав 50 тисяч доларів США за зміну запобіжного заходу (з утримання під вартою на підписку про невиїзд) для обвинуваченого у кримінальній справі щодо шахрайства в особливо великих розмірах.

За фактом хабарництва Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У зв’язку з тим, що працівник Феміди злісно ухилявся від правоохоронних органів, його оголошено в міждержавний розшук.

У 2010 році за порушення присяги судді Верховною Радою України зловмисника звільнено з посади, а в 2011 йому змінено міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

Оперативники УБОЗ із залученням можливостей українського представництва Інтерполу з’ясували, що чоловік переховується на території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Наразі він затриманий місцевими правоохоронцями та вже розпочато процедуру його екстрадиції.

Затримання голови суду стало можливим у результаті нещодавньої ратифікації Угод між Україною та ОАЕ про видачу правопорушників і про надання правової допомоги у кримінальних справах», – підкреслює начальник УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області Олександр Фіщенко.