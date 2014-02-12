На Миколаївщині вантажівка в`їхала в автомобіль ДАІ, екіпаж якого оформляв ДТП

У Миколаївській області вантажівка в`їхала в автомобіль ДАІ, екіпаж якого оформляв дорожньо-транспортну пригоду на 297 км автодороги М-05 «Київ-Одеса» у Кривоозерському районі.

Як повідомили УНІАН у ДАІ області, вранці 12 лютого водій автомобіля ”Scania” з напівпричепом, рухаючись із боку м. Одеса в напрямку м. Києва, збив на смерть жінку, яка, перелізла через металеву огорожу й перетинала проїжджу частину в невстановленому місці.

”Як пояснює водій вантажівки, жінка раптово вибігла на проїжджу частину, він всіляко намагався уникнути наїзду, повернув ліворуч на середню смугу руху, але у зв`язку з тим, що пішохід все одно продовжував рух, сталася жахлива трагедія”, - повідомляє ДАІ.

Отримавши повідомлення про ДТП співробітники відділення ДАІ Кривоозерського райвідділу виїхали на місце.

Ділянка дороги, де сталося ДТП, була захищена сигнальними конусами, були виставлені вказівні й попереджувальні дорожні знаки, в тому числі й інформаційне табло «Увага! Оформлення ДТП», на патрульному автомобілі ВАЗ-21093 були ввімкнені проблискові маячки червоного й синього кольору.

Проте, незважаючи на всі заходи безпеки й ігноруючи Правила дорожнього руху, водій автомобіля ”FREIGHTLINER” із напівпричепом, рухаючись в умовах недостатньої видимості через туман із м. Одеса в напрямку м. Умань, допустив зіткнення з патрульним автомобілем Державтоінспекції.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.