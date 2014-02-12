Учасники масових акцій у Києві розбили два міліцейські автомобілі

200 чоловік у камуфляжній формі, в масках, касках, озброєні щитами, кийками та палицями розбили два міліцейські автомобілі, викрали з них номерні знаки та пробили бак з пальним.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні звязків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 11 лютого біля адміністративних будівель Подільського райуправління столичної міліції та Подільського районного суду почала збиратися група людей у камуфляжній формі, масках, касках, озброєні щитами, кийками та палицями. Вони пояснили, що прийшли підтримати 4 затриманих соратників.

„Нагадаємо, 9 лютого 2014 року учасники масових акцій запідозрили чоловіка в крадіжці грошей, виділених на підтримку Євроінтеграції, та вчинили над ним самосуд. Правоохоронці затримали 4 громадян. Слідчим відділом Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві стосовно них відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст. 189 КК України (здирництво)”, - зазначається у повідомленні.

На 11 лютого у Подільському районному суді міста Києва було призначено розгляд справи щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Після оголошення рішення суду (домашній арешт), мітингувальники вишикувались у колону та вирушили в сторону Контрактової площі. Під час руху активісти пошкодили автомобіль конвойної служби Подільського райуправління міліції ГАЗ-3302, на якому перевозили затриманих. Учасники акції пробили заднє колесо, бак з пальним та викрали номерні знаки. За даним фактом слідчим відділом Подільського райуправління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України (хуліганство).

Згодом колона протестуючих продовжила рух від МЗС України у напрямку Головного управління столичної міліції. Наблизившись до автостоянки ГУМВС, активісти кинули димову шашку, розбили задню фару на службовому автомобілі чергової частини столичної міліції з емблемами «102» та зняли передні і задні номерні державні знаки. Наразі в Шевченківському РУ ГУМВС України в місті Києві розслідується кримінальне провадження за фактом хуліганства.

„Але і на цьому зловмисники не зупинилися. Вже сьогодні, о 5.40 невстановлені особи кинули пластикову пляшку з легкозаймистою сумішшю, підпаливши двері центрального входу територіального відділу міліції №2 Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві. Зазначені події зареєстровано у столичній міліції. Проводиться подальша перевірка”, - інформує УЗГ.