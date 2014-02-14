У Міністерстві внутрішніх справ вітали воїнів-афганців

Рівно 25 років тому радянські війська були виведені з Республіки Афганістан. Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Віталій Захарченко зустрівся із воїнами-афганцями.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Звертаючись до присутніх, міністр внутрішніх справ наголосив на тому, що Україні афганська війна завдала тяжких наслідків: загинуло 3 360 українців, 72 – зникли безвісти, більше 8 тисяч – отримали поранення, 3 500 з них – стали інвалідами.

«15 лютого – не лише день закінчення військової операції в Афганістані, а й день світлої пам’яті тих, хто, виконуючи свій обов’язок з підтримання миру на території інших держав, передчасно пішов із життя. Саме їх пам’ять пропоную вшанувати хвилиною мовчання», - сказав міністр.

Захарченко зазначив, що багато з тих, хто пройшов горнило афганської війни, знайшли своє професійне покликання в правоохоронних органах. Значна частина воїнів-інтернаціоналістів і сьогодні своєю сумлінною працею дає позитивний приклад молодим поколінням правоохоронців.

«Хочу окремо подякувати ветеранам – афганцям. Ваша активна життєва позиція, сумлінна та багаторічна служба є гідним прикладом вірності присязі та Батьківщині», - зауважив керівник правоохоронного відомства.

За його словами, продовжуючи славні традиції підтримання миру на території інших держав, працівники органів внутрішніх справ і зараз беруть активну участь у миротворчій діяльності.

Як зазначив Віталій Захарченко, 76 працівників нині виконують почесну місію з підтримання миру в 6 країнах світу під егідою ООН та ОБСЄ. Понад 2 тисячі працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ брали участь в миротворчих операціях.

Він також подякував винуватцям події за плідну працю, активну життєву позицію: «Безмежна шана всім, хто виконав чи виконує обов’язок миротворця, інтернаціоналіста, правоохоронця та громадянина».

Після привітального слова міністр вручив державні нагороди та відзнаки МВС працівникам та ветеранам органів внутрішніх справ – учасникам бойових дій на території інших держав. Із рук Віталія Захарченка правоохоронці отримали: «Орден Данила Галицького» й медалі «За бездоганну службу» III ступеня від Президента України; подяки прем’єр-міністра України та відзнаки МВС України: «Вогнепальна зброя», грамоти і подяки.

Перед зустріччю з Міністром воїни-афганці вшанували пам’ять загиблих колег та поклали квіти до пам’ятника Воїнам Афганцям у Києві.