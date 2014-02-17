В Ужгороді міліціонери викрили 27-річну звідницю

За підозрою в зайнятті проституцією та утриманні місця розпусти правоохоронці викрили 27-річну жительку Ужгорода.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

Днями працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, УМВС області спільно з оперативниками карного розшуку Ужгородського міськвідділу міліції викрили 27-річну місцеву жительку, яка через бажання наживи звела для надання інтимних послуг свою 27-річну приятельку з 26-річним «клієнтом», жителем Ужгородського району.

Сутенерша отримала від клієнта 50 гривень, саме в таку суму вона «оцінила» свою давню подружку...

За даним фактом слідчим відділом ужгородської міліції відкрито кримінальне провадження.

Триває слідство.