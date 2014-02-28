Аваков звільнив чотирьох начальників МВС в областях
Верховною Радою України звільнено Захарченка Віталія Юрійовича з посади Міністра внутрішніх справ.
Як повідомляється на сайті МВС України, Міністром внутрішніх справ в апараті МВС звільнено:
Євграфова Леоніда Олеговича, директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування
в територіальних органах звільнено:
генерал-майора міліції Терещука Олександра Дмитровича, начальника Управління МВС України у Волинській області;
генерал-майора міліції Пожидаєва Костянтина Миколайовича, начальника Управління МВС України в Кіровоградській області;
генерал-майора міліції Рєзнікова Сергія Дмитровича, начальника Головного управління МВС України в Одеській області;
генерал-майора міліції Федосова Едуарда Вікторовича, начальника Управління МВС України в Полтавській області.