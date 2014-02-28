Аваков звільнив чотирьох начальників МВС в областях

09:47, 28 лютого 2014
Кримінал
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Верховною Радою України звільнено Захарченка Віталія Юрійовича з посади Міністра внутрішніх справ.

Як повідомляється на сайті МВС України, Міністром внутрішніх справ в апараті МВС звільнено:

Євграфова Леоніда Олеговича, директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування

в територіальних органах звільнено:

генерал-майора міліції Терещука Олександра Дмитровича, начальника Управління МВС України у Волинській області;

генерал-майора міліції Пожидаєва Костянтина Миколайовича, начальника Управління МВС України в Кіровоградській області;

генерал-майора міліції Рєзнікова Сергія Дмитровича, начальника Головного управління МВС України в Одеській області;

генерал-майора міліції Федосова Едуарда Вікторовича, начальника Управління МВС України в Полтавській області.

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