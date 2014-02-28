Аваков звільнив чотирьох начальників МВС в областях

Верховною Радою України звільнено Захарченка Віталія Юрійовича з посади Міністра внутрішніх справ. Як повідомляється на сайті МВС України, Міністром внутрішніх справ в апараті МВС звільнено: Євграфова Леоніда Олеговича, директора Департаменту забезпечення діяльності Міністра, стратегічного аналізу та прогнозування в територіальних органах звільнено: генерал-майора міліції Терещука Олександра Дмитровича, начальника Управління МВС України у Волинській області; генерал-майора міліції Пожидаєва Костянтина Миколайовича, начальника Управління МВС України в Кіровоградській області; генерал-майора міліції Рєзнікова Сергія Дмитровича, начальника Головного управління МВС України в Одеській області; генерал-майора міліції Федосова Едуарда Вікторовича, начальника Управління МВС України в Полтавській області.

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