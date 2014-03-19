МВС до 26 березня завершить інвентаризацію зброї

З метою встановлення реальної кількості втраченої зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, МВС проводить інвентаризацію, результати якої будуть відомі до 26 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні на брифінгу.

”Значна кількість незареєстрованої зброї на руках. Це чинник криміногенної напруги”, - сказав він.

За його словами, з метою встановлення реальної кількості втраченої зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, МВС проводиться зараз інвентаризація.

За словами Авакова, результати інвентаризації будуть одержані до 26 березня.

”Але попередньо відомо, що лише у Львівській області брак становить 638 пістолетів, 43 автомати Калашникова, 6 гвинтівок і близько 3 тис. боєприпасів”, - розповів міністр.

Він зазначив, що значна кількість зброї була втрачена в західних регіонах під час захоплення приміщень органів внутрішніх справ.

Аваков також повідомив, що станом на 18 березня здано 858 одиниць вогнепальної зброї, 613 одиниць спецзасобів.

”Ця робота буде продовжена, і матимемо інші результати”, - сказав міністр.