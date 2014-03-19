У Білгород-Дністровському Одеської області вбито таксиста

У райцентрі Білгород-Дністровський Одеської області вбито таксиста.

Як повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні МВС в Одеській області, 20-річного місцевого жителя виявлено мертвим у своїй машині 18 березня.

«Вбивство сталося в ніч на 18 число на вулиці Маяковського. Невстановлений злочинець з особливою жорстокістю завдав хлопцю глибоку різану рану в шию (перерізав горло). Розглядається кілька версій, зокрема – пограбування», - розповіло джерело.

У місті оголошено план «Перехоплення». Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого в Одесі невідомий застрелив таксиста – труп виявлено в машині в Суворовському районі на вулиці Жоліо-Кюрі.