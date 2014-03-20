Запорізька область запрошує на роботу до УМВС міліціонерів із Криму

Головне Управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області запрошує міліціонерів із Криму на роботу до міліцейських підрозділів області.

Звернення з цією пропозицією опубліковано на офіційному сайті Запорізького главку міліції.

«У важку для народу й держави хвилину у багатьох із вас виникає питання подальшого проходження служби в органах внутрішніх справ України. Керівництво ГУ МВС України в Запорізькій області запрошує всіх співробітників ВВС Криму, які залишилися вірними присязі на вірність народу України, на роботу в міліцейські підрозділи області. Обіцяємо, що докладемо максимум зусиль для працевлаштування міліціонерів за фахом, а також вирішення проблем із житлом», - стверджується в зверненні, підписаному колегією ГУ МВС у Запорізькій області.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 19 березня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що питання про виведення співробітників МВС України, які перебувають на території Криму, вирішуватиметься на засіданні Ради національної безпеки та оборони України.