Парад Чорноморського флоту Росії у Севастополі: бути чи не бути?

З форматом військово-морського параду на День Чорноморського флоту РФ визначаться міністри оборони України і Росії.

Про це в інтерв`ю газеті «Новий Севастополь» повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про те, що Україна нібито перешкоджає Чорноморському флоту РФ провести в Севастополі військово-морський парад 11 травня, коли відзначатиметься 225-річчя ЧФ Російської імперії.

За словами В.КАЗАРІНА, «80 відсотків питань, пов`язаних з проведенням 225-річчя Чорноморського флоту вже вирішені, дано дозвіл на спільне шикування кораблів ЧФ РФ і ВМС України в Севастопольській бухті». На думку представника виконавчої влади міста, «добре, що обидва флоти прийшли до взаєморозуміння, що вони спільно відзначатимуть заснування Чорноморського флоту Російської імперії як єдиної колиски, з якої виросли ЧФ РФ, ВМС України і ВМС Грузії. Знайдено загальну домовленість про спільну культурну програму майстрів мистецтв України і Росії».

За твердженням В.КАЗАРІНА, «єдиний пункт полеміки - це проведення військово-морського параду 11 травня; міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає недоцільним проведення такого параду. Його логіка така, що в Севастополі протягом трьох місяців у такому разі відбудуться чотири паради: 9 травня – сухопутний парад військ гарнізону (ЧФ РФ і ВМС України), 11 травня – військово-морський парад на честь 225-річчя ЧФ Російської імперії, 6 липня – військово-морський парад ВМС України (на честь Дня ВМС України - УНІАН), 27 липня – військово-морський парад ЧФ РФ (на честь Дня ВМФ РФ - УНІАН)».

Як сказав В.КАЗАРІН, «для нашого порівняно невеликого міста це велике навантаження, адже парад – це не тільки видовищний захід, але і навантаження на економічну і соціальну інфраструктуру міста. Скажімо, для проведення репетицій параду потрібне закриття Севастопольської бухти, внутрішнього рейду для руху пасажирського флоту, що створює незручності для жителів міста». Крім того, додав він, «значні економічні втрати несуть торгові судна, які вимушені простоювати на зовнішньому рейді в очікуванні дозволу на вхід в бухту».

В.КАЗАРІН відзначив: «Як мені заявили керівники ЧФ РФ, програма військово-морського параду 11 травня в точності повторює програму 27 липня. Чи є сенс двічі показувати севастопольцям і гостям міста один і той же парад? Таку позицію займає міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ».

За словами першого заступника голови міської державної адміністрації, у нього «є інформація про те, що Міністерство оборони Росії звернулося з проханням до Міністерства оборони України вирішити це питання за столом переговорів». На думку В.КАЗАРІНА, «це єдино правильний в даній ситуації крок, тому що в компетенцію Севастопольської міської держадміністрації не входять такого роду питання. Ми лише виконуємо рішення, прийняті вищим керівництвом держави. І якщо два міністри оборони в ході переговорів досягнуть певної домовленості, ми її обов`язково виконаємо».

За словами В.КАЗАРІНА, «зараз ці переговори йдуть, і в зв`язку з цим МВС України звернуло увагу російської сторони на те, що поки узгодження репетиції військово-морського параду немає, тому проходження бойової техніки по центру міста неможливе. Керівництво МВС попросило керівників ЧФ РФ строго слідувати букві домовленостей між Україною і Росією по базуванню Чорноморського флоту на території України. Переговори затягнулися, але я сподіваюся, що до кінця дня таке рішення відбудеться», - підсумував В.КАЗАРІН.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ 6 травня заявив, що в МЗС України вважають, що святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Росії повинне проходити на об`єктах ЧФ РФ.