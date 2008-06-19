У Криму скасовано 23 рішення, прийняті з позицій вибірного підходу

23 рішення, прийняті дозвільними органами з позицій вибірного підходу, скасовано за протестами прокуратури Криму.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, у трьох випадках така вибірковість була кваліфікована як корупційна. За двома фактами порушено кримінальні справи: стосовно голови селищної ради, котрий одноосібно дозволив фірмі збирати матеріали для узгодження місцезнаходження земельної ділянки під забудову, підробивши рішення сесії, і щодо комерсантів, які намагалися одержати ліцензію на пошук корисних копалин на підставі підроблених документів.

Внесено документи прокурорського реагування на факти встановлення плати на видачу дозволів, отримання яких повинно бути безкоштовним, порушення термінів прийняття рішень.

Наглядове відомство проведело перевірки дотримання вимог законодавства про реєстраційні і дозвільні процедури у сфері господарської діяльності.