Москва - найдорожче місто у світі

Москва - найдорожче місто в світі для проживання іноземців. Життя в Москві в півтора рази дорожче, ніж в Нью-Йорку, Шанхаї, Амстердамі і Мадриді, йдеться в порівняльному звіті цін, опублікованому у четвер, повідомляє Reuters.

Токіо випередив у цьому списку Лондон і зайняв друге місце. Осло перемістилося з шостого місця на четверте на хвилі подорожчання нафти.

Найдорожчим великим містом у світі названа столиця Парагваю Асунсьйон.

Вартість життя в столиці Росії в одиницях відносного індексу складає 142,4 пункту в порівнянні з 100 пунктами у випадку Нью-Йорка, який є найдорожчим містом США і впав в рейтингу з сьомого місця на 22-е.

Дослідження проводиться рекрутинговими консультантами Mercer і включає аналіз цін на більш ніж 200 товарів і послуг в 143 найбільших містах світу, відзначає Газета.ру.