У Євпаторії чоловік викинувся з п`ятиповерхівки
09:30, 24 липня 2008Крым
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Проводяться оперативно-слідчі заходи
В Євпаторії (Крим) чоловік, 1968 року народження, покінчив життя самогубством: викинувся з п`ятиповерхівки.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, це сталося сьогодні вранці.
«Констатовано біологічну смерть до приїзду "швидкої"», - мовиться у повідомленні.
На місці події співробітники міліції Євпаторії проводять оперативно-слідчі заходи.
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