У Євпаторії чоловік викинувся з п`ятиповерхівки

В Євпаторії (Крим) чоловік, 1968 року народження, покінчив життя самогубством: викинувся з п`ятиповерхівки.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, це сталося сьогодні вранці.

«Констатовано біологічну смерть до приїзду "швидкої"», - мовиться у повідомленні.

На місці події співробітники міліції Євпаторії проводять оперативно-слідчі заходи.