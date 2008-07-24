Горів потяг «Сімферополь-Київ»

О 20 год. 28 хв. 23 липня поблизу м. Долинська Кіровоградської області під час руху пасажирського потягу № 231 Сімферополь-Київ в машинному відсіку дизельного відділення тепловоза виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем знищено обшивку дизельного відділення, електропроводку та суфле турбокомпресора тепловоза. О 21 год. 08 хв. трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Рух потягів відновлено о 21 год. 30 хв. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Кіровоградській області.