Парламент Криму звільнив Авідзбу

Парламент Криму звільнив Валіко АВІДЗБУ з посади голови Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з торгівлі і захисту прав споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення було ухвалене сьогодні на позачерговій сесії кримського парламенту, «за» проголосували 75 із 78 депутатів.

В.АВІДЗБУ звільнено з посади голови Рескомітету з торгівлі і захисту прав споживачів у зв`язку «з досягненням ним граничного віку проходження державної служби», йдеться в рішенні парламенту автономії.

На питання, хто обійматиме посаду голови комітету, кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив журналістам, що кандидатуру пропонуватимуть представники фракції Компартії. «За нашою коаліційною угодою, ця квота залишається за фракцією «Комуністи», чекатимемо пропозицій від цієї фракції», - сказав А.ГРИЦЕНКО.