У Криму безпека виробництва – лише на папері?

На підприємствах Криму у ході прокурорських перевірок були виявлені численні порушення Закону України «Про охорону праці».

«Встановлено, що на багатьох підприємствах взагалі не створено фонди охорони праці, витрати на вказані цілі не досягають встановленої законом норми, а виділені на заходи до поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища кошти не використовуються», - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Прокуратурою внесено 56 документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 125 посадовців.

У поточному році прокурорами вживалися заходи до стягнення страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків: до підприємств-боржників пред’явлено позовних заяв про стягнення недоїмки на суму майже 1 млн. грн.

За фактами порушення правил безпеки умов праці, які стали причиною смерті або травмування працівників, органами прокуратури Криму порушено 8 кримінальних справ.