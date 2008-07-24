Сімферополь оголосив себе територією без НАТО

Сімферопольська міська рада сьогодні на сесії оголосила місто територією без військових формувань НАТО.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомила представниця прес-центру Сімферопольської міськради.

За її словами, таким чином депутати висловилися проти проведення «потенційно небезпечних навчань» НАТО на території Сімферополя.

Крім того, додали в прес-центрі міськради, депутати виступили проти проведення в Сімферополі інформування громадян щодо Північноатлантичного альянсу (круглих столів, лекцій тощо).