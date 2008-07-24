Гості Кучми заполонять Ялту?

У день народження екс-президента Леоніда Кучми, 9-го серпня, забронювати номер у готелях Ялти буде нереально, пише газета "Дело"

Знаменитості у першу чергу забронювали один з найбільш дорогих готелів міста - номери в "Ореанді".

У готелі забронювати місця у дні з 8 по 10 серпня неможливо, пише газета. Представники готелю не називають, хто саме забронював номери. Однак вони повідомили, що поліпшений номер на дві особи у цей час коштує 2485 гривень на добу.