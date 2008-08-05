Половину «Ялти-фільм» запропонували купити росіянам

Власники ВАТ «Ялта-фільм» почали переговори про продаж 50% кіностудій російським кіновиробникам. Інвестиції необхідні для будівництва кіностудійного комплексу в Севастополі.

Про будівництво кіностудії в Севастополі було оголошено ще два роки тому, але операція з покупки земельної ділянки в місті площею 2 га була закрита тільки у 2007 році. На будівництво студії необхідно мінімум $20 млн, з яких українська сторона готова вкласти у комплекс половину.

«У нас є ім`я на ринку і устаткування вартістю близько $8 млн. На будівництво студії необхідно мінімум $20 млн, ми готові вкласти у комплекс половину цієї суми. 50% «Ялти-фільм» отримає наш партнер, інвестувавши іншу частину» – повідомив виконавчий директор «Ялти-фільм» Олег Малишевський.

Раніше представники «Ялти-фільм» зверталися з пропозицією продажу пакету до російської кінокомпанії РВС, половина якої належить АФК «Система». Слід зазначити, що РВС планувала побудувати кіностудійний комплекс в Анапі, але проект припинений до 2009 року через складнощі з оформленням операції з покупки земельної ділянки.

Тим часом, експерти заявляють, що у кримських студій більше шансів залучити інвестора, оскільки «вкладення в компанію з існуючою базою, контактами і устаткуванням менш ризиковані і окупаються швидше, ніж у проект з нуля».

Крім того, земля в Криму набагато дешевша, ніж в Анапі. Так, вартість га в Ялті оцінюється в $1,6-2,4 млн, в Севастополі – в $1,12-1,6 млн, в той час, як в Анапі ціна 1 га в місті досягає $5-7 млн.

Всього біля 15-20% всіх російських фільмів знімається в Криму.

ВАТ «Ялта-фільм», створене в 2003 році, є одним із основних виробничих майданчиків, використовуваних російськими кінокомпаніями для південних зйомок. У 2007 році ВАТ брало участь у 21 російському кінопроекті.

За увагу інвесторів з «Ялтою-фільм» побореться і компанія «Ялтинська кіностудія», створена на базі активів однойменної радянської кіностудії і акціонована у 2000 році засновниками аерокосмічної групи «Каскол» Сергієм Недорослєвим і Віктором Григор’євим.

Студія володіє 13 га землі на Полікуровському горбі в Ялті, де розташовані павільйони, виробничий і монтажний цехи.

«Ми проводимо конкурс на архітектурний проект нового кінокомплексу і розглядаємо можливість залучення співінвестора», – заявив гендиректор Ялтинської кіностудії Дмитро Таран.

Корреспондент