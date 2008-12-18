Погода в Криму на 18-19 грудня
02:20, 18 грудня 2008Крым
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У п`ятницю можливі дощі
У Криму в четвер без опадів, у п`ятницю можливі дощі.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, на півострові в четвер, 18 грудня, очікується східний вітер, 7-12 м/с. У п`ятницю - південно-східний вітер, 7-12 м/с. 18-19 грудня пориви вітру місцями досягатимуть 15-20 м/с.
Вдень 18 грудня температура 4-9° тепла, вночі - від 5° морозу до 0°.
19 грудня вдень очікується 5-10° тепла, вночі - від 1° морозу до 4° тепла.
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