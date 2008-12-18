Погода в Криму на 18-19 грудня

У Криму в четвер без опадів, у п`ятницю можливі дощі.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, на півострові в четвер, 18 грудня, очікується східний вітер, 7-12 м/с. У п`ятницю - південно-східний вітер, 7-12 м/с. 18-19 грудня пориви вітру місцями досягатимуть 15-20 м/с.

Вдень 18 грудня температура 4-9° тепла, вночі - від 5° морозу до 0°.

19 грудня вдень очікується 5-10° тепла, вночі - від 1° морозу до 4° тепла.