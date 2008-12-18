Стати росіянином буде простіше

Державна Дума Росії прийняла у першому читанні законопроект, який на рік - до кінця 2009 року - продовжує можливість колишнім громадянам СРСР одержувати громадянство Росії в спрощеному порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, законодавчу ініціативу депутатів від партії "Єдина Росія" Володимира ПЛІГІНА і Сергія СМЕТАНЮКА підтримали одноголосно 389 парламентаріїв.

На даний час відповідно до закону РФ "Про громадянство" іноземці або особи без громадянства, які були громадянами СРСР і приїхали до Росії з колишніх радянських республік до 1 липня 2002 року, можуть одержати громадянство у спрощеному порядку, якщо вони до 1 січня 2009 року подадуть заяву про такий намір. Внесеним законопроектом пропонується продовжити можливість для подачі такої заяви до 1 січня 2010 року.

Спрощений порядок означає, що претендент на російське громадянство не зобов`язаний проживати в РФ протягом п`яти років, доводити наявність законних джерел до існування і складати іспит з російської мови.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що термін спрощеного отримання громадянства РФ для громадян СРСР пролонгувався вже двічі. На території Росії залишається величезна кількість людей, які з ряду причин, що він них не залежать, не встигли отримати громадянство у спрощеному порядку.

Автори законопроекту вказують і на те, що до громадської приймальні голови партії "Єдина Росія", прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА з цього питання надходить маса звернень співвітчизників, які не встигли отримати громадянство. Крім того, зазначається, що і держпрограма з добровільного переселення співвітчизників до РФ, і закон про громадянство в першу чергу допомагають тим громадянам колишнього СРСР, які проживають за межами Росії.

Продовжуючи дію норми про спрощений порядок отримання громадянства РФ для співвітчизників, які не за своєю волею виявилися нелегалами, Держдума Росії дає час і "компетентним органам", щоб вони "розробили механізм рішення даного питання", йдеться в документі.