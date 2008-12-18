АНОНСИ НА 19 ГРУДНЯ

09.15. Селекторное совещание в Совете министров Автономной Республики Крым.

В повестку включены вопросы:

1. О погашении задолженности по выплате заработной платы субъектами хозяйственной деятельности республики.

2. О состоянии погашения предприятиями, учреждениями и организациями задолженности перед Пенсионным фондом.

Симферополь, пр. Кирова, 13, зал заседаний Совмина.

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10.00. Философско-научные чтения на тему: «Вклад Н.Я. Данилевского в культуру Русского мира», посвященные 186-летию со дня рождения Н.Я. Данилевского - выдающегося русского учёного, мыслителя, одного из первооткрывателей теории цивилизаций, который большую часть жизни прожил в Крыму.

Чтения проводятся по инициативе Русской общины Крыма при поддержке Верховного Совета Крыма, Фонда «Русский мир», Института стран СНГ.

К участию в чтениях приглашены учёные, специализирующиеся в области изучения научного наследия Н.Я. Данилевского, представители общественности, депутаты Верховного Совета Крыма, Симферопольского горсовета.

В рамках философско-научных чтений предполагается провести Круглый стол на тему о значении творчества Н.Я. Данилевского и его влиянии на оценку политических и социальных процессов, происходящих на постсоветском пространстве.

Симферополь, ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 11/2 (в штаб-квартире Русской общины Крыма).

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11.00. Заключительный этап V Всекрымского конкурса педагогических инноваций.

В актовом зале Министерства образования и науки Крыма (1-ый этаж).

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12.00. Подведение итогов 4-го Республиканского творческого конкурса «Журналист года-2008».

В мероприятии планируется участие председателя Верховной Рады АРК Анатолия Гриценко.

Крымский академический русский драматический театр им. Горького.

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12.00. Открытие нового кондитерского цеха на Бахчисарайском хлебозаводе.

Новый кондитерский цех построен на базе Бахчисарайского хлебозавода и оснащен современным оборудованием мировых производителей. Кроме того, на предприятии установлена линия по производству формовых сортов хлеба, проведена реконструкция и переоснащение лаборатории. Всего в реконструкцию Бахчисарайского хлебозавода «Холдинг «Т і С» инвестировал 12 млн. грн.

В мероприятии, в частности, примут участие президент ЗАО «Холдинг «Т і С» Владимир Слабовский, генеральный директор ОАО «Крымхлеб» Татьяна Хмиль, представители местных органов власти.

Бахчисарай, ул. Подгородняя, 89.

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12.00. Открытие главной городской елки Ялты «Ёлка зажигает огни».

Набережная Ялты.

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12.30. Мэр Симферополя Геннадий Бабенко вручит ключи от 6-ти легковых автомобилей начальнику Симферопольского городского управления милиции Анатолию Проценко.

Автомобили приобретены для городской милиции за счет средств городского бюджета к профессиональному празднику.

Вручение состоится возле здания горисполкома Симферополя (ул. Толстого, 15).

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13.00. Торжественное собрание по случаю Дня милиции.

В большом зале горисполкома Симферополя (ул. Толстого, 15).

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13.00. Акция ко дня Святого Николая для 200 феодосийских детей из детских домов семейного типа, феодосийского детского дома, детей правоохранителей, погибших при выполнении служебного долга.

Мэр Феодосии Александр Бартенев поздравит маленьких феодосийцев и раздаст им сладкие подарки. Кроме этого, планируется, что ребят поздравит также Благочинный Феодосийского региона отец Михаил. После поздравлений актеры городского театра «Парадокс» покажут детскую сказку «Чудо-колобок».

В музыкальной школе №1 Феодосии.

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14.15. Конференция «Организация работы базовых предприятий автомобильного транспорта в Автономной Республике Крым».

Конференция для крымских компаний - пассажироперевозчиков, организованная Министерством промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса АРК под патронатом первого заместителя председателя Совета министров Крыма Азиза Абдуллаева.

Симферополь, ул. Мамеди Эмир-Усеина, 14 (на базе автотранспортного комплекса ООО «СимСитиТранс»).

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16.00. Сессия горсовета Симферополя.

Симферополь, ул. Толстого, 15.

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