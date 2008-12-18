У януковичей Криму розколу немає

Кримський спікер, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що в найбільшій фракції парламенту автономії - фракції Блоку ”За Януковича!” - розколу немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

”Абсолютно ніякого розколу немає”, - сказав голова кримського парламенту, додавши, що всередині фракції Блоку ”За Януковича!” ”немає проблем”.

Довідка УНІАН. Блок ”За Януковича!” створено в Криму представниками Партії регіонів і партії ”Руський блок”.

Останнім часом з`явилася інформація про розкол усередині блоку.