У януковичей Криму розколу немає
15:00, 18 грудня 2008Крым
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Запевняє автономний спікер-регіонал
Кримський спікер, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що в найбільшій фракції парламенту автономії - фракції Блоку ”За Януковича!” - розколу немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.
”Абсолютно ніякого розколу немає”, - сказав голова кримського парламенту, додавши, що всередині фракції Блоку ”За Януковича!” ”немає проблем”.
Довідка УНІАН. Блок ”За Януковича!” створено в Криму представниками Партії регіонів і партії ”Руський блок”.
Останнім часом з`явилася інформація про розкол усередині блоку.
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