У Севастополі ухвалено програму модернізації комунтеплоенергетики

Міська рада Севастополя затвердила запропоновану виконавчою владою міста регіональну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2009-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, програма передбачає помірну децентралізацію існуючої системи централізованого теплопостачання і застосування сучасних енерго- і ресурсозберігаючих технологій. Крім того, вона припускає розукрупнення частини районних котелень, монтаж квартальних котелень, будівництво міні-котелень для будівель соціальної сфери в житлових будинках з найгіршими характеристиками теплопостачання, газифікацію вугільних і мазутних котелень, заміну котлів застарілої модифікації, капітальний ремонт теплових мереж, застосування альтернативних джерел теплопостачання, а також теплоізоляцію будівель.

Як говориться в рішенні сесії, програма затверджена «з метою підвищення ефективності і надійності функціонування міської системи централізованого теплопостачання, відповідно до доручень міськради на підставі законів про місцеве самоврядування і житлово-комунальні послуги і теплопостачання». Міськрада також доручила постійним комісіям при формуванні бюджету і програми соціально-економічного розвитку враховувати кошти на виконання заходів цієї програми, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає, що ця програма має докорінно змінити ситуацію із забезпеченням севастопольців теплом.

«За великим рахунком, це програма децентралізації системи теплопостачання в місті, яка дозволяє ввести в першу чергу автономне опалювання лікарень, дитячих садків і шкіл, щоб вони не залежали від центрального теплопостачання, і з початком холодів не були без тепла», - сказав він.

На думку В.САРАТОВА, «у програмі вперше серйозно порушено питання про економічність і ефективність використання теплових насосів для подачі тепла, визначено завдання утеплення фасадів будинків, оскільки в будинках, побудованих у період існування Радянського Союзу, близько 40% тепла йде через стіни».