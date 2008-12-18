Кисельов відміряв парламенту часу до березня

Народний депутат України, лідер Кримської організації Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ прогнозує, що позачергові парламентські вибори відбудуться у березні 2009 року.

Про це В.КИСЕЛЬОВ заявив сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

На його думку, найкращим варіантом для України є проведення одночасних президентських і парламентських виборів.

”Вибори, швидше за все, будуть у березні і, за аналітикою, вони мають бути одночасними… Президент ЮЩЕНКО не виконав, на жаль, свого призначення, і тягнути до настання закінчення терміну (його повноважень – УНІАН) немає сенсу - буде ще гірше. Те, що другий рік країну колотить, бо думають, як його (В.ЮЩЕНКА – УНІАН) залишити на другий термін, це, принаймні, ненормально. Я переконаний, що потрібно провести вибори і парламенту, і Президента, і цю агонію в країні зупинити”, - сказав депутат.

Крім того, він висловив думку, що офіційно коаліції в українському парламенті сьогодні не існує. ”Не треба видавати бажане за дійсне”, - зазначив народний депутат, нагадавши, що коаліція за Конституцією України - це більшість у парламенті, тобто, мінімум – 226 депутатів. ”З нас намагаються робити, вибачте, дурнів, і (намагаються змусити) повірити у те, що 213 – це 226 (депутатів у коаліції). З цим ніхто не погодиться! Коаліції немає офіційно”, - заявив В.КИСЕЛЬОВ, зазначивши, що така поведінка не личить ”серйозним політикам”, зокрема - Володимирові ЛИТВИНУ.

Крім того, В.КИСЕЛЬОВ заявив, що сьогодні, коли ”країна на межі”, украй необхідно ухвалювати антикризові рішення. ”Не знаю, скільки ми ще протягнемо в такій ситуації... Ми наближаємося до катастрофи, з якої доведеться виповзати роки два-три”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня у Верховній Раді України було офіційно оголошено про підписання коаліційної угоди між фракціями БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоком Литвина. Відповідну заяву перед закриттям пленарного засідання зробив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Від фракції НУ-НС коаліційну угоду підписали 37 депутатів із 72-х.

Представники фракції Партії регіонів заявили, що коаліції не існує, оскільки з фракції НУ-НС лише 37 депутатів підписалися під її створенням, тому немає необхідних 226 коліаціантів.