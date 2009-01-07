Православні святкують Різдво Христове.

Різдво Христове, Надвечір`я або переддень якого відзначили 6 січня віруючі православних Церков, що дотримуються Юліанського календаря, в хронологічному порядку посідає перше місце в літургійному циклі, присвяченому земному життю Ісуса Христа.

За традицією Східної Церкви, святкуванню Різдва Христова передує сорокаденний піст, який починається 15 листопада за старим, або 28 листопада за новим стилем. Він називається Різдвяним, або Пилиповим (оскільки переддень поста випадає на день пам`яті апостола Пилипа - 14 листопада).

Свято Різдва Христова має п`ять днів передсвяткування і шість днів післясвяткування, яке завершується святом Обрізання.

У день Надвечір`я свята віруючі повинні були дотримувати особливо суворий пост. День цей одержав назву Святвечір, оскільки церковний статут наказує в цей час вживати сочиво (кутю) - розмочені й розварені зерна пшениці, частіше з медом, а також боби, горох та овочі.

До речі, Святвечір буває двічі на рік - напередодні Різдва Христова і Хрещення. За традицією, цього дня, прийшовши з храму після вранішнього богослужіння, віруючі утримуються від вживання їжі до появи на небі першої зірки, яка символізує зірку, що зійшла над Віфлеємом у момент народження Ісуса. За євангельським переказом, побачивши її, східні мудреці прийшли поклонитися немовляті Христу і принесли йому щедрі дари.

У надвечір`я свята Церква згадує старозавітні пророцтва і події, що відносяться до Різдва Спасителя.

Дні різдвяних свят співпадали з дванадцятиденним циклом язичницьких святкувань, присвячених зимовому сонцестоянню, що знаменувало початок нового життя і оновлення природи (сатурналій у романських народів, зимових святок, або коляди у слов`ян тощо). Тому в різних країнах свято Різдва вбирало в себе багато обрядів і звичаїв цих святкувань. До них відносяться колядки - костюмовані ходи із зіркою і співами, вечірня трапеза в Святвечір, що складається з 12 пісних страв.