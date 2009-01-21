У Криму проти відновлення візуальної реклами тютюну і алкоголю

Коаліція «Крим без тютюнового диму», в яку входять медики і екологи, рішуче виступає проти відновлення візуальної реклами тютюну і алкоголю.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі коаліції у зв`язку з підготовленим групою народних депутатів законопроектом про внесення поправок до чинного закону України «Про рекламу».

«Коаліція «Крим без тютюнового диму» рішуче проти введення поправки про відстрочення обмежень, яке може стати ще однією краплею в чашу споювання нації і підсаджування її на «легкі» наркотики. Ми проти того, щоб нашим дітям з раннього віку наполегливо впроваджували думку, що пити – це модно, а палити – ще модніше», – підкреслюється в коментарі.

В антитютюновій коаліції Криму кажуть, що «витрачені на рекламу гроші мають повернутися з прибутком», а це можливо «тільки за умови залучення до вживання алкогольних і тютюнових виробів підлітків, які замінять померлих від цієї продукції».

Коаліція «Крим без тютюнового диму» також заявляє, що «реклама алкоголю і тютюну є малокреативною, оскільки використовуються часто варіанти реклами міжнародних марок». «Роботи небагато, стимулів для розвитку мало, а грошей чимало. І зараз ця маленька група рекламних агентств, які здатні рекламувати тільки тютюн і алкоголь, нав`язують свою думку депутатам від імені всіх рекламістів. Досвід інших країн показує, що заборона тютюнової і алкогольної реклами насправді є стимулом для розвитку рекламної галузі», – додали в антитютюновій коаліції Криму.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року ряд народних депутатів внесли на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» (про запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи в рекламній галузі і електронних засобах масової інформації)».

Законопроектом пропонується тимчасово – до 1 січня 2010 року – зупинити дію положення закону, яким у телепередачах забороняється наводити інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту і/або звукового супроводу, про спонсора – виробника алкогольних напоїв, його ім`я (найменування) і/або знак для товарів і послуг.

Також депутати пропонують зупинити дію положень, відповідно до яких забороняється реклама тютюнових і алкогольних виробів засобами зовнішньої реклами.

20 січня народний депутат України, заступник голови партії «Єдиний Центр» Леся ОРОБЕЦЬ заявила, що автори проекту відверто захищають бізнес-інтереси, тоді як «ціна питання – відновлення у сфері рекламного бізнесу вакханалії з підсаджування на тютюнову і алкогольну голку українських підлітків ще й упродовж 2009 року».

Народний депутат України від Партії регіонів, один з авторів законопроекту щодо поправок до Закону «Про рекламу» Едуард ПРУТНИК вважає, що передбачене цим проектом відновлення візуальної реклами тютюнових і алкогольних виробів дасть можливість вижити телевізійній індустрії.