У сімферопольській «Таврії» - новий гравець (фото)

Підписаний дворічний контракт

Сімферопольська команда «Таврія» підсилилася футболістом «Кримтеплиці». 29-річний півзахисник/захисник «Кримтеплиці» Євген ПІЧКУР підписав з сімферопольським клубом дворічний контракт, повідомляє прес-служба СК «Таврія». «Наставник "таврійцев" Сергій ПУЧКОВ в зимове міжсезоння активно награє цього футболіста на проблемному для команди лівому фланзі оборони», - йдеться в повідомленні. Фото з офіційного сайту СК «Таврія».

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