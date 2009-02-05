У сімферопольській «Таврії» - новий гравець (фото)

11:03, 05 лютого 2009
Крым
0

Підписаний дворічний контракт

Сімферопольська команда «Таврія» підсилилася футболістом «Кримтеплиці».

29-річний півзахисник/захисник «Кримтеплиці» Євген ПІЧКУР підписав з сімферопольським клубом дворічний контракт, повідомляє прес-служба СК «Таврія». 

«Наставник "таврійцев" Сергій ПУЧКОВ в зимове міжсезоння активно награє цього футболіста на проблемному для команди лівому фланзі оборони», - йдеться в повідомленні. 

Фото з офіційного сайту СК «Таврія».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter