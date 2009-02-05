У сімферопольській «Таврії» - новий гравець (фото)
11:03, 05 лютого 2009Крым
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Підписаний дворічний контракт
Сімферопольська команда «Таврія» підсилилася футболістом «Кримтеплиці».
29-річний півзахисник/захисник «Кримтеплиці» Євген ПІЧКУР підписав з сімферопольським клубом дворічний контракт, повідомляє прес-служба СК «Таврія».
«Наставник "таврійцев" Сергій ПУЧКОВ в зимове міжсезоння активно награє цього футболіста на проблемному для команди лівому фланзі оборони», - йдеться в повідомленні.
Фото з офіційного сайту СК «Таврія».
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