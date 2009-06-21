У Севастополі надзвичайна ситуація з енергопостачанням

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає надзвичайною ситуацію, що склалася у зв`язку з відключенням комунальних об`єктів від електроенергії і нинішнім станом оплати ними за спожиті раніше енергоносії.

Як говориться в заяві С.КУНІЦИНА, поширеній прес-службою міської державної адміністрації, напередодні ще один банк відмовив комунальникам у відкритті кредитної лінії, внаслідок чого ВАТ «Севастопольенерго», не одержавши обіцяних грошей, ухвалило рішення почати відключення об`єктів, зокрема й «Севміськводоканалу», від подачі електроенергії.

Як сказав С.КУНІЦИН, «ми винні 8,5 млн. грн. «Севастопольенерго» і 53 млн. - за газ. З кредитних коштів планували повністю погасити заборгованість «Водоканалу» і частину боргу «Севтеплоенерго» за газ. Але ніхто не дав нам ресурсу - грошей».

За словами С.КУНІЦИНА, він дав доручення головам районних адміністрацій, начальникам управлінь, всім керівникам - «готуємося до режиму надзвичайної ситуації, економії. Паралельно працюватимемо - всі ресурси, які зараз йдуть в «Севміськводоканал», - спрямовуємо на погашення боргу за електроенергію. Але це не врятує. Навіть якщо ми всі гроші, які збирає «водоканал», спрямуємо на оплату боргу - погасимо 2 мільйони. А у нас борг – більш як 8 млн.».

Голова міськадміністрації також нарік на те, що «депутати міськради все «грають в політику»: рішення напередодні виборів «непопулярне» - «тарифну політику змінювати не будемо».

Водночас, на думку міського голови, необхідно «негайно ухвалити рішення на найближчій сесії (мається на увазі перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги - УНІАН)».

С.КУНІЦИН закликав депутатів міськради «не займатися політикою», а визнати необхідність перегляду тарифів. За його словами, за ступенем тяжкості подібної ситуації в місті ще не було.