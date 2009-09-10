У Джанкої про всяк випадок проводять масовий огляд школярів

Масовий медичний огляд школярів проводиться 10-11 вересня в кримському місті Джанкой.

Огляд вирішили провести зокрема й тому, що за останні кілька днів виявлено 13 чоловік – шість дорослих і сім дітей (вік від 7 до 15 років), які контактували з хворими дитсадівцями і скаржаться на погіршення здоров`я. Одна контактна дитина шкільного віку, яку виявили ще 6 вересня, вже виписана з лікарні.

«У виявленні контактних немає нічого екстраординарного, цього варто було чекати. Десь не зовсім дотримувалися принципів особистої гігієни. Головне – що вони виявлені і лікуються», – повідомив телефоном УНІАН перший заступник міністра охорони здоров`я Криму Сергій ГАВРИЛЕНКО.

За його даними, в лікарні знаходяться на лікуванні 11 вихованців дитсадків, решта малюків уже виписані. «Через стаціонар пройшли 202 дітей, з них 11 дошкільнят ще знаходяться там. Вони – «легкі», – сказав ГАВРИЛЕНКО.

З 9-ти дитсадків Джанкоя закриті ті три, з яких в лікарню поступило найбільше дошкільнят, повідомили УНІАН у відділі освіти Джанкойської міської ради.

Усього в Джанкої вісім загальноосвітніх і одна вечірня школи, зараз там проходить медогляд дітей. «Школи не закриті, про це й мови не могло бути! Вони працюють, увесь персонал на місцях, просто поки що не ведуться заняття. Протягом двох днів у школах проводитиметься профілактичний огляд дітей лікарями всіх спеціальностей», – заявила співрозмовниця агентства.

Заняття в школах поновляться з понеділка, підкреслили у відділі освіти міськради.

Дошкільники з діагнозом «гастроентероколіт» почали поступати в лікарню Джанкоя 3 вересня.

6 вересня перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА заявила, що причиною масового отруєння вихованців дитсадків Джанкоя став кефір, інфікований збудником дизентерії.

Кисломолочний продукт постачався в дитсадки з молокозаводу Генічеська Херсонської області. Раніше таких інцидентів не було.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.