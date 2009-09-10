Ющенко доручив Тимошенко просувати кримський турпродукт
Це ж стосується і радміну
Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив українському і кримському урядам активізувати просування туристичного продукту і санаторно-курортних послуг Криму на внутрішній і міжнародний ринки.
Про це йдеться в указі глави держави.
Крім того, ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України і Раді міністрів Криму забезпечити підготовку і внесення цього року проектів нормативно-правових актів про оголошення курортними територіями «природних територій» автономії.
Також глава держави рекомендував Кабміну вивчити в тримісячний термін питання розширення повноважень Радміну в галузі туризму.
Кабмін і Радмін повинні вживати заходів щодо збереження об`єктів культурної спадщини на території Автономної Республіки Крим, додав ЮЩЕНКО.