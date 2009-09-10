Ющенко доручив Тимошенко просувати кримський турпродукт

16:50, 10 вересня 2009
Крым
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Це ж стосується і радміну

Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив українському і кримському урядам активізувати просування туристичного продукту і санаторно-курортних послуг Криму на внутрішній і міжнародний ринки. 

Про це йдеться в указі глави держави. 

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України і Раді міністрів Криму забезпечити підготовку і внесення цього року проектів нормативно-правових актів про оголошення курортними територіями «природних територій» автономії. 

Також глава держави рекомендував Кабміну вивчити в тримісячний термін питання розширення повноважень Радміну в галузі туризму.

Кабмін і Радмін повинні вживати заходів щодо збереження об`єктів культурної спадщини на території Автономної Республіки Крим, додав ЮЩЕНКО.

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