Ющенко доручив Тимошенко просувати кримський турпродукт

Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив українському і кримському урядам активізувати просування туристичного продукту і санаторно-курортних послуг Криму на внутрішній і міжнародний ринки.

Про це йдеться в указі глави держави.

Крім того, ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України і Раді міністрів Криму забезпечити підготовку і внесення цього року проектів нормативно-правових актів про оголошення курортними територіями «природних територій» автономії.

Також глава держави рекомендував Кабміну вивчити в тримісячний термін питання розширення повноважень Радміну в галузі туризму.

Кабмін і Радмін повинні вживати заходів щодо збереження об`єктів культурної спадщини на території Автономної Республіки Крим, додав ЮЩЕНКО.