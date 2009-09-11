Москаль підозрює: мстиві регіонали хочуть турнути його звідусіль

Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що Партія регіонів намагається позбавити його повноважень народного депутата України і посади начальника кримської міліції – заступника міністра внутрішніх справ.

«Я маю справу з політичними наперстковиками», – сказав МОСКАЛЬ в інтерв`ю УНІАН.

10 серпня регламентний комітет Верховної Ради підготував документи про примусове позбавлення МОСКАЛЯ депутатських повноважень. Матеріали перед направленням до суду має підписати голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

МОСКАЛЬ вважає неправомірним рішення комітету позбавити його депутатських повноважень до розгляду позову у справі Анатолія МОГИЛЬОВА, звільненого Кабінетом міністром з посади начальника кримської міліції. МОСКАЛЬ заявив, що 19 серпня уряд призначив його начальником міліції автономії – заступником МВС, а вже через декілька днів Донецький окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом МОГИЛЬОВА, який вважає незаконним урядове розпорядження про своє звільнення. Слухання у справі призначено на 24 вересня.

«Наскільки я знаю, 24-го вже буде готове рішення (суду): МОГИЛЬОВА відновити, МОСКАЛЯ звільнити. Я заздалегідь написав панові ЄФРЕМОВУ («регіоналові», керівникові регламентного комітету парламенту): давайте дочекаємося 24-го, ви не маєте права розглядати те, що ще не розглянув суд», – сказав МОСКАЛЬ.

Він вважає, що «регіонали» йому мстять. «Подивіться, яка помста з боку Партії регіонів! Звільнити мене з депутататства їм обов`язково треба до 24-го вересня, і 24-го звільнити мене з посади (у міліції)», – обурився МОСКАЛЬ.

«Чим я їм у Криму такий небезпечний? Вони б розібралися всередині своєї Партії регіонів, що у них відбувається! Хтось їм нав`язав безглузду думку, чи там немає розсудливих людей, що я їм тут можу рейтинг ЯНУКОВИЧА знизити», – сказав МОСКАЛЬ, додавши, що без партії «Руський блок» «регіонали» на виборах в Криму не наберуть достатньої кількості голосів. «Голосували не за них, я за «Руський блок» голосували», – додав він.

МОСКАЛЬ також повідомив, що на засіданні регламентного комітету ВР вирішувалося питання про зняття депутатських повноважень з декількох депутатів, проте необхідну кількість голосів набрала лише його кандидатура. «Ті депутати давно не складають (повноваження), і все на них не вистачає голосів. Щодо мене одразу знайшли голоси, і через п`ять хвилин Партія регіонів сурмила через свій прес-центр про величезну перемогу над МОСКАЛЕМ», – заявив він. МОСКАЛЬ відзначив, що надішле лист ЛИТВИНУ про те, що регламентний комітет не правий.

Начальник міліції Криму також відзначив, що, будучи народним депутатом, він поки що нічого не одержує за роботу в МВС, щоб його не звинувачували в порушенні закону.

У коментарі УНІАН МОГИЛЬОВ підтвердив, що через суд намагається дізнатися причину звільнення і відмінити урядове розпорядження. «Я намагаюся з`ясувати, за що мене звільнили. Людину не можна звільнити просто так», – сказав він.

МОГИЛЬОВ вважає, що МОСКАЛЬ порушує закон, приступивши до роботи в міліції, перебуваючи в статусі народного депутата.

МОГИЛЬОВ здивувався, як МОСКАЛЬ може працювати безоплатно. «Людина приймає рішення з дуже серйозних питань. Це ж не якась конторка з прибирання сміття, це главк міліції, який має силу-силенну функцій, безліч повноважень», – заявив він.