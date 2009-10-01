Vanco надала уряду програму на $57 млн.

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) офіційно подала на розгляд Кабінету міністрів України робочу програму і бюджет у розмірі 57 млн. дол. для реалізації першого етапу розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря у 2010 році.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що компанія також підтверджує свої зобов`язання виділити наступного року 300 тис. дол. для реалізації ряду соціальних і навчальних програм, як це передбачено Угодою про розподіл продукції (УРП).

Робоча програма включає детальний план першого етапу розробки Прикерченської ділянки відповідно до вимог УРП. Зокрема, 2010 року компанія Vanco Prуckerchenska планує провести масштабне тривимірне (3D) сейсмічне дослідження морського дна Прикерченської ділянки загальною площею 4,2 тис. кв. км. Запланована площа для досліджень значно перевищує вимоги УРП, яка на першому етапі розробки передбачає проведення дослідження на території 3 тис. кв. км.

Компанія нагадує, що в 2008 році Vanco Prуckerchenska надала аналогічну програму на 2009 рік, однак уряд України проігнорував таку пропозицію. З цієї причини компанія не змогла розпочати реалізацію проекту з розробки Прикерченської ділянки.

«Незважаючи на майбутню президентську кампанію, а також на позицію уряду України щодо нашого проекту, ми виконуємо свої зобов`язання у рамках УРП, надавши робочу програму і бюджет проекту на 2010 рік. Ми добре розуміємо логіку нинішніх політичних процесів в Україні. Проте, хочу підкреслити, що остаточне рішення з питання дії УРП уповноважений винести лише Стокгольмський арбітражний трибунал. До офіційного рішення трибуналу Угода про розподіл продукції залишається в силі», - відзначив президент компанії Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Також компанія відзначає, що згідно з умовами УРП, український уряд матиме 30 календарних днів для розгляду і внесення зауважень до плану робіт і бюджету на 2010 рік з дня їх надання компанією.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала у жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і зобов’язання щодо УРП компанії Vanco Pryсkerchenska.

Vanco Prуckerchenska є підрозділом Vanco International, дочірньої компанії Vanco Energy, власником і президентом якої є її засновник Джин Ван ДАЙК.

Vanco Prуckerchenska займається геологорозвідкою і розробкою нафтогазових родовищ на Прикерченському шельфі Чорного моря (проект). Цей проект включає три перспективні площі: Судакський складчастий пояс, Судакський глибоководний складчастий пояс і площу Тетяїв. Загальна площа ділянки становить 12 960 кв. км., глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізацію проекту заплановано у два етапи: пошукові роботи, а також розробка і видобуток. Загальна сума інвестицій у проект перевищить 15 млрд. дол. США.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

На сьогодні в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма триває арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.