Штормове попередження оголошено в Криму

Штормове попередження оголошене на середу і четвер у Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов, повідомили у прес-службі кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

"14-15 жовтня на території автономії – місцями сильні зливи, зниження денної температури до 12-17 градусів і посилення південно-західного вітру до 17-22 метрів на секунду", - заявили рятувальники.

Укргідрометцентр раніше повідомляв, що у зв`язку з переміщенням активного циклону з Балкан очікується ускладнення погодних умов у країні.