У Тимошенко хочуть знати, що насправді сталося в Артеку
17:35, 13 жовтня 2009Крым
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На перевірку - 3 дні
|Олександр Турчинов
На перевірку інформації та «вжиття необхідних, відповідно до законодавства, заходів» відведено три дні, повідомляє прес-служба ТУРЧИНОВА.
Звернення також направлено до Генеральної прокуратури України.
Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що до нього звернулася мати двох дітей, яких ґвалтували в «Артеку».
В свою чергу, директор «Артеку» Борис НОВОЖИЛОВ та адміністрація центру спростували заяву депутата і закликали політиків припинити використання лагеря у своїх цілях.
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