Дитячий табір в центрі скандалу

Негайно перевірити інформацію щодо скоєння злочину проти дітей в центрі «Артек» у Криму доручив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ та міністру у справах сім’ї, молоді і спорту Юрію ПАВЛЕНКУ.

На перевірку інформації та «вжиття необхідних, відповідно до законодавства, заходів» відведено три дні, повідомляє прес-служба ТУРЧИНОВА.

Звернення також направлено до Генеральної прокуратури України.

Народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що до нього звернулася мати двох дітей, яких ґвалтували в «Артеку».

В свою чергу, директор «Артеку» Борис НОВОЖИЛОВ та адміністрація центру спростували заяву депутата і закликали політиків припинити використання лагеря у своїх цілях.

За фактом розбещення двох дітей порушено справу, затримано обвинувачуваного, повідомив начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО. Справу розслідує Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ.