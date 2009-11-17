ЄС надасть 12 млн. євро на Крим

Європейський Союз надасть України 12 млн. євро на реалізацію проектів у Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після зустрічі в форматі “Друзі України + Україна” на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.

“По Криму будуть надані 12 млн. євро, і будуть окремі проекти з окремими країнами-членами ЄС”, - сказав він.

Міністр не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, Крим визначено пілотним регіоном в рамках ініціативи “Східне партнерств” для реалізації проектів регіонального розвитку.

Установчий саміт “Східного партнерства” – ініціативи ЄС, спрямованої на розвиток відносин зі східними країнами-сусідами, в тому числі і з Україною, відбувся 7 травня цього року у Празі.