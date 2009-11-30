Януковичу потрібен Ющенко, бо сам з Тимошенко не впорається

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у разі обрання президентом України готовий поступитися Віктору ЮЩЕНКУ гуманітарним блоком в уряді, але при цьому ризикує втратити довіру ідеологічно активної частини своїх виборців, вважає народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО.

Як повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це СЕНЧЕНКО сказав, коментуючи заяву ЯНУКОВИЧА про готовність співпрацювати з ЮЩЕНКОМ після виборів в питаннях формування нового уряду.

«У ЯНУКОВИЧА такий страх перед перемогою ТИМОШЕНКО, що він готовий об`єднатися зі своїм ідеологічним антиподом, і, як це бувало і раніше, в тому ж 2007 році, поступитися ідеологічними принципами. Тому зараз він пішов на союз з ЮЩЕНКОМ, про що свідчить повна координація політичних ходів двох Вікторів, об`єднаних ненавистю до ТИМОШЕНКО», - вважає депутат.

«ЮЩЕНКО у якості «молодшого» зобов`язався забезпечити 37 голосів фракції НУ-НС для створення коаліції з Партією регіонів. За це він розраховує отримати посаду почесного голови уряду, але при цьому поступається ЯНУКОВИЧУ управлінням всім фінансово-економічним і соціальним блоками. Самому ж ЮЩЕНКУ дістаються питання культури, мови, історії - одним словом весь гуманітарний блок», - заявив СЕНЧЕНКО.

«В цьому союзі ЯНУКОВИЧ - старший партнер, а ЮЩЕНКО у нього на підхваті. За це Віктор Федорович поступається Віктору Андрійовичу ключовими ідеологічними позиціями», - зазначив СЕНЧЕНКО.

Він підкреслив, що ЯНУКОВИЧА цікавлять фінансові й економічні ресурси і він готовий переступити через ідеологічні принципи своїх виборців, забувши при цьому порадитися з ними.

«Він відчуває, що сам впоратися з ТИМОШЕНКО не може, тому шукає допомоги в ЮЩЕНКА ціною торгівлі принципами своїх виборців», - додав нардеп.