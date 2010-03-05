Флот відзначає День сержанта

День професійного сержанта відзначається у п`ятницю у берегових частинах та на кораблях Військово-морських сил України відповідно до наказу міністра оборони, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

«Це свято визначає особливу роль сержантського складу у створенні сучасного і боєздатного українського війська, уособлює процес подальшої професіоналізації Збройних сил України», - заявив начальник управління особового складу - заступник начальника штабу командування ВМС України контр-адмірал Ігор ТИМЧУК.

В усіх гарнізонах флоту відбулися урочисті мітинги, на які були запрошені керівники органів місцевого самоврядування, ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, рідні та близькі військовослужбовців.

5 березня на українському флоті заплановано проведення вечорів вшанування старшинського і сержантського складу із запрошенням членів їхніх сімей.

Командири підрозділів розкажуть про внесок старшин і сержантів у справу навчання та виховання підлеглих, будуть продемонстровані фільми, відзняті у процесі повсякденної діяльності частин. З нагоди Дня професійного сержанта оформлені “Дошки пошани”, на яких розміщені фотографії та матеріали про кращих старшин і сержантів.

За місцями дислокації з’єднань та військових частин відбудуться зустрічі старшин і сержантів з учнівською молоддю і студентами навчальних закладів.

На порядку денному в українському флоті, як і в усіх Збройних силах України, повний перехід на контрактну основу.