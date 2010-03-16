Штормове попередження оголосили на середу в Криму
20:00, 16 березня 2010Крым
0 0
Сніг, ожеледь, посилення вітру
Штормове попередження оголошено на середу в Криму через можливе погіршення погоди, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
«Вночі й уранці очікується сильний сніг, ожеледь, посилення південно-західного вітру з переходом на північно-східний, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в поширеному у вівторок увечері релізі.
Через негоду в населених пунктах підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач, на дорогах можливі затори, зазначають рятувальники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter