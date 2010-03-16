Штормове попередження оголосили на середу в Криму

Штормове попередження оголошено на середу в Криму через можливе погіршення погоди, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«Вночі й уранці очікується сильний сніг, ожеледь, посилення південно-західного вітру з переходом на північно-східний, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в поширеному у вівторок увечері релізі.

Через негоду в населених пунктах підвищується вірогідність пошкодження ліній зв`язку і електропередач, на дорогах можливі затори, зазначають рятувальники.