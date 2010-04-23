Медведєв та Янукович внесли на ратифікацію до парламентів РФ та України флотську угоду

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс на ратифікацію у Державну думу угоду між РФ і Україною про продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту в Криму на 25 років після 2017 року.

Інформація про документ розміщена в базі даних Держдуми у п`ятницю.

Зі свого боку президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс угоду на ратифікацію до Верховної Ради. Проект закону зареєстровано у п`ятницю.

Опозиція не зможе перешкодити ратифікації парламентом договору, заявив ЯНУКОВИЧ, повідомляє УНІАН.

«Упевнений, що ратифікація буде зроблена», - сказав він на брифінгу.

Президенти Росії та України 21 квітня підписали угоду, що продовжує перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року із правом подальшої пролонгації ще на 5 років. В обмін на це Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, як на 100 доларів за тисячу кубометрів.

Держдума і Рада можуть синхронно ратифікувати угоду 27 квітня.