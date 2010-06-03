Рада відмовилася від членства України в НАТО

Верховна Рада ухвалила за основу запропонований президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

За ухвалення законопроекту проголосували 253 депутати з 430, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, проект підтримали 171 депутат від Партії регіонів, 23 – від БЮТ, 10 – від НУ-НС, 27 – від КПУ, 19 – від Блоку Литвина та 3 позафракційних.

81 депутат проголосував проти.

ЯНУКОВИЧ у своєму законопроекті “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” пропонує виключити із законодавства норми, за якими держава інтегрується в євроатлантичний безпековий простір та прагне набуття членства у НАТО.

Також президент пропонує визначити пріоритетною засадою зовнішньої політики набуття нашою державою членства у Європейському Союзі.

Крім того, у проекті закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики зазначається, що “Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур”.

При цьому дотримання країною політики позаблоковості означає “неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес”.