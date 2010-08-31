В заповіднику виділили 0,4 га землі

Сімферопольський міжрайонний природоохоронний прокурор порушив кримінальну справу за фактом незаконного узгодження виділення на території Массандрівської селищної ради чотирьох земельних ділянок площею 0,4 га, що входять до складу земель Ялтинського гірничо-лісового заповідника.

«Під слідством виявилися посадові особи управління екоінспекції, які дозволили вилучення земельних ділянок. Їх дії, якими завдано збитків на суму більш як 900 тисяч гривень, кваліфіковані за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України як службова недбалість», - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури.

Ведеться слідство.

Раніше щодо працівників контролюючого органу прокуратура завела справу за незаконне погодження виділення семи ділянок на території Лівадійської селищної ради в межах Ялтинського заповідника.

Площа заповідника становить 14,5 тис. га.