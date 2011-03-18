Двоє людей загинули в аварії у Криму
10:18, 18 березня 2011Крым
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Легковик наїхав на дерево
Двоє людей загинули, ще одна отримала травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом в Криму, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
Водій автомобіля марки ВАЗ дев`ятої моделі не справившись із управлінням машини ввечері 17 березня в Совєтському районі півострова, виїхав за межі проїжджої частини й скоїв наїзд на дерево.
Водій і пасажир «легковика» - чоловіки з кримських селищ Совєтське і Чорноморське - загинули.
Ще один пасажир, жінка із Совєтського, доставлена в лікарню зі струсом головного мозку, переломом ребра й травсою хребта.
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