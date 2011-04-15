У спікера Криму - 5 крутих автівок, спорткомплекс і 0,4 млн грн доходу

Голова Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ задекларував 381 382 гривень доходу в 2010 році, говориться в його декларації на сайті кримського парламенту.

Доходи КОНСТАНТИНОВА складаються з 182 855 гривень зарплати, 182 420 гривень дивідендів і відсотків, 16 107 гривень матеріальної допомоги.

Глава ВР Криму володіє спортивно-оздоровчим комплексом площею 5 959 квадратних метрів, квартирою - 106,9 квадратних метрів, 5 нежитловими приміщеннями - 57, 41, 39, 37 і 30 квадратних метрів. У кримського спікера є 5 машин: Chevrolet Corvette, BMW, Porch Cayenne, Jeep Wrangler, Lexus. Утримання майна обійшлося в 12 423 гривні за рік.

Згідно з декларацією, на рахунках КОНСТАНТИНОВА в банках - 689 859 гривень.

КОНСТАНТИНОВ з серпня 2004 по березень 2010 року працював президентом будівельної корпорації "Укрросбуд". Спікером його обрали в середині березня минулого року, переобрали - в листопаді.