Заступник директора Карадазького заповідника погорів на хабарі

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отримання заступником директора Карадазького природного заповідника 5 тис. грн. хабара за можливість перебування відпочиваючих на території об`єкту природно-заповідного фонду, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 2 ст. 368 (отримання хабара особою, яка обіймає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Санкція статті - позбавлення волі від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Ведеться слідство.

Карадазький природний заповідник Національної академії наук України знаходиться в південно-східній частині Криму на території вулканічного масиву Кара-Даг. Площа заповідника становить більше 2,8 тис. га.